Коэн Персоонс - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Коэн
|Фамилия
|Персоонс
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Коэн
|Фамилия
|Персоонс
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локерен
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|80' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)
|27.11.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Легия (Варшава)
|06.11.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|23.10.2014
|1' -76'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Локерен (Локерен)
|02.10.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|1:0
|Локерен (Локерен)