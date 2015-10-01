Чигози Удоджи - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Чигози
|Фамилия
|Удоджи
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Чигози
|Фамилия
|Удоджи
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:1
|Динамо (Минск)
|26.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|05.11.2015
|1' -78'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|22'
|22.10.2015
|1' -74'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Динамо (Минск)
|01.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Рапид (Вена)