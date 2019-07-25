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    Юя Кубо - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Юя
    Фамилия Кубо
    Команда Нюрнберг
    Состав Основной
    Родной город Ямагучи
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2019 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:1 Гент (Гент)
    19.09.2019 Был в запасе Гент (Гент) 3:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.08.2019 Был в запасе Гент (Гент) 2:1 Риека (Риека)
    15.08.2019 Был в запасе Гент (Гент) 3:0 АЕК (Ларнака)
    08.08.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:1 Гент (Гент)
    01.08.2019 1' -90' Вииторул (Констанца) 2:1 Гент (Гент)
    25.07.2019 1' -90' Гент (Гент) 6:3 Вииторул (Констанца)
    35' 45'
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