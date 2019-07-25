Юя Кубо - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Юя
|Фамилия
|Кубо
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ямагучи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Юя
|Фамилия
|Кубо
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ямагучи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2019
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Гент (Гент)
|19.09.2019
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|22.08.2019
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Риека (Риека)
|15.08.2019
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|08.08.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Гент (Гент)
|01.08.2019
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|2:1
|Гент (Гент)
|25.07.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|6:3
|Вииторул (Констанца)
|35' 45'