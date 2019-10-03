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Юя Кубо
Статистика
Юя Кубо - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1993 (32), Ямагучи
#14 | Нападающий
178 см
Япония
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
3
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 тур
Александрия
1 : 1
03.10.2019
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Гент
3 : 2
19.09.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Гент
2 : 1
22.08.2019
Риека
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Гент
3 : 0
15.08.2019
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
1 : 1
08.08.2019
Гент
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
1' - 90'
35, 45'
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