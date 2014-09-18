Андре Вилаш-Боаш - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Вилаш-Боаш
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вила-ду-Конде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Вилаш-Боаш
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вила-ду-Конде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|06.11.2014
|80' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|23.10.2014
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|02.10.2014
|43' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:3
|Динамо (Киев)