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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риу Аве - Динамо К
Риу Аве - Динамо К: обзор матча 18 сентября 2014
Риу Аве
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
19'
А. Ярмоленко
25'
Ю. Бельханда
70'
А. Кравец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Динамо К
Желтая карточка
У. Джебор
89'
87'
Замена
Е. Селин
️️️️
Н. Бурда
Замена
Э. Гонсалвеш
️️️️
Укра
81'
79'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Д. Ленс
Замена
А. Вакасо
️️️️
Д. Лопес
78'
70'
ГОЛ! 0:3!
А. Кравец
68'
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Сидорчук
Замена
У. Джебор
️️️️
Р. Брессан
66'
60'
Желтая карточка
Н. Бурда
48'
Желтая карточка
Д. Вида
Желтая карточка
Р. Брессан
31'
25'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Д. Ленс
20'
Желтая карточка
А. Кравец
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Кассио
ВР
8
Тьяго Пинту
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
12
Лионн
ПЗ
10
Диего Лопес
ЛВ
8
Тарантини
(К)
ОП
20
Педру Морейра
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
17
Укра
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Риу Аве
31
Эдерсон
ВР
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
8
Пинту
2
Жуано
46
Марсело
12
Лионн
8
Тарантини
20
Педру Морейра
88
Брессан
10
Диего Лопес
17
Укра
9
Боатенг
4-2-1-2-1
23
Рыбка
15
Драгович
21
Вида
6
Бурда
8
Макаренко
37
Рыбалка
8
Сидорчук
20
Бельханда
7
Ярмоленко
17
Ленс
11
Кравец
88
Брессан
33
Джебор
33
Джебор
88
Брессан
17
Укра
10
Гонсалвеш
10
Гонсалвеш
17
Укра
10
Диего Лопес
25
Вакасо
25
Вакасо
10
Диего Лопес
6
Бурда
33
Селин
33
Селин
6
Бурда
8
Сидорчук
44
Велозу
44
Велозу
8
Сидорчук
17
Ленс
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
17
Ленс
Остались в запасе
Риу Аве
Динамо К
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
31
Эдерсон
ВР
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Артур Рудько
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
31
Эдерсон
ВР
14
Андре Вилаш-Боаш
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Риу Аве - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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