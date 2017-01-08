Пабло Мацца - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мацца
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пергамино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мацца
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пергамино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Марсель (Марсель)