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    Пабло Мацца - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Пабло
    Фамилия Мацца
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Родной город Пергамино
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:2 Марсель (Марсель)
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