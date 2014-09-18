Патрик Россини - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Россини
|Команда
|Арау
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|179
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€ 350
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|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Россини
|Команда
|Арау
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|06.11.2014
|71' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|90'
|02.10.2014
|90' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.09.2014
|90' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)