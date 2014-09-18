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    Патрик Россини - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Россини
    Команда Арау
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 апреля 1988 (34 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 3:1 Аполлон (Лимассол)
    06.11.2014 71' -90' Цюрих (Цюрих) 3:2 Вильярреал (Вильярреал)
    90'
    02.10.2014 90' -90' Цюрих (Цюрих) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    18.09.2014 90' -90' Аполлон (Лимассол) 3:2 Цюрих (Цюрих)
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