Танасис Динас - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Танасис
|Фамилия
|Динас
|Команда
|Платаниас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комотини
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Танасис
|Фамилия
|Динас
|Команда
|Платаниас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комотини
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -68'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|55'
|27.11.2014
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Панатинаикос (Афины)
|23.10.2014
|1' -24'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|02.10.2014
|1' -56'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2014
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Динамо (Москва)
|63'