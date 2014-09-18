Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Танасис Динас - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Танасис
    Фамилия Динас
    Команда Платаниас
    Состав Основной
    Родной город Комотини
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1989 (33 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -68' Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    55'
    27.11.2014 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Панатинаикос (Афины)
    23.10.2014 1' -24' ПСВ (Эйндховен) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    02.10.2014 1' -56' Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    18.09.2014 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:2 Динамо (Москва)
    63'
    • Читайте нас: 
    11