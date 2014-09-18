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    Абдул Аджагун - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Абдул
    Фамилия Аджагун
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 525
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -61' Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    06.11.2014 1' -72' Панатинаикос (Афины) 2:3 ПСВ (Эйндховен)
    11'
    23.10.2014 24' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    90'
    02.10.2014 1' -90' Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    18.09.2014 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:2 Динамо (Москва)
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