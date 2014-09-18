Абдул Аджагун - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Аджагун
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 525
тыс
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Аджагун
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -61'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|06.11.2014
|1' -72'
|Панатинаикос (Афины)
|2:3
|ПСВ (Эйндховен)
|11'
|23.10.2014
|24' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|90'
|02.10.2014
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Динамо (Москва)