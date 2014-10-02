Христос Бурбос - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Бурбос
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Янина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Бурбос
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Янина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -28'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|27'
|27.11.2014
|1' -55'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Панатинаикос (Афины)
|43'
|06.11.2014
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:3
|ПСВ (Эйндховен)
|23.10.2014
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|02.10.2014
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)