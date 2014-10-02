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    Христос Бурбос - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Христос
    Фамилия Бурбос
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Родной город Янина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -28' Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    27'
    27.11.2014 1' -55' Динамо (Москва) 2:1 Панатинаикос (Афины)
    43'
    06.11.2014 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:3 ПСВ (Эйндховен)
    23.10.2014 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    02.10.2014 1' -90' Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
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