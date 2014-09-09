Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стив Беццина - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Стив
    Фамилия Беццина
    Состав Без клуба
    Родной город Пиета
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2015 1' -46' Азербайджан 2:0 Мальта
    16.11.2014 81' -90' Болгария 1:1 Мальта
    13.10.2014 Был в запасе Мальта 0:1 Италия
    10.10.2014 Был в запасе Мальта 0:3 Норвегия
    09.09.2014 34' -90' Хорватия 2:0 Мальта
    • Читайте нас: 
    11