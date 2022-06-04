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    Санин Прсич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Санин
    Фамилия Прсич
    Команда Страсбур
    Состав Основной
    Родной город Белфорт
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Страсбур 0:1 Брест Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 69' - 90' Клермон 1:1 Страсбур Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 67' - 90' Страсбур 2:1 Анжер Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 63' Лилль 2:0 Страсбур Франция. Лига 1, 23 тур
    36'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 Был в запасе Румыния 4:1 Босния и Герцеговина
    23.09.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
    14.06.2022 1' -46' Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия
    45'
    11.06.2022 Был в запасе Черногория 1:1 Босния и Герцеговина
    07.06.2022 1' -46' Босния и Герцеговина 1:0 Румыния
    04.06.2022 1' -90' Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина
    45'
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