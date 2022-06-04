Санин Прсич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Санин
|Фамилия
|Прсич
|Команда
|Страсбур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфорт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Санин
|Фамилия
|Прсич
|Команда
|Страсбур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфорт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Страсбур
|0:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|69' - 90'
|Клермон
|1:1
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|67' - 90'
|Страсбур
|2:1
|Анжер
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 63'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|36'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|Был в запасе
|Румыния
|4:1
|Босния и Герцеговина
|23.09.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория
|14.06.2022
|1' -46'
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|45'
|11.06.2022
|Был в запасе
|Черногория
|1:1
|Босния и Герцеговина
|07.06.2022
|1' -46'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Румыния
|04.06.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина
|45'