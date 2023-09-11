Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Франция. Лига 1 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015