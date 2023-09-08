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Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: обзор матча 08 сентября 2023
Босния и Герцеговина
08.09.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 5 тур
2 : 1
Завершен
Лихтенштейн
3'
Э. Джеко
18'
С. Люхингер (АГ)
21'
С. Вольфингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Замена
К. Кодро
️️️️
Э. Демирович
90'
+3
Замена
С. Хамулич
️️️️
Р. Крунич
90'
+3
84'
Замена
А. Нетцер
️️️️
С. Люхингер
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
Н. Билбия
77'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
М. Пьянич
77'
76'
Желтая карточка
С. Люхингер
74'
Желтая карточка
А. Малин
73'
Замена
Ф. Луке-Нотаро
️️️️
Ф. Саглам
68'
Замена
Л. Мейер
️️️️
С. Визер
66'
Желтая карточка
Л. Трабер
Замена
Б. Тахирович
️️️️
А. Налич
64'
Желтая карточка
Р. Крунич
60'
Желтая карточка
С. Колашинац
57'
21'
ГОЛ! 2:1!
С. Вольфингер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Люхингер
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Н. Билбия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Амар Дедич
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Санин Прсич
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
0
Саид Хамулич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Лихтенштейн
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
18
Мануэль Микус
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
4-2-4
12
Сехич
7
Дедич
3
Хаджикадунич
0
Налич
5
Колашинац
10
Пьянич
8
Крунич
0
Миличевич
10
Демирович
8
Билбия
11
Джеко
4-4-1-1
1
Бюхель
6
Малин
3
Гопель
5
Бек
4
Трабер
17
Люхингер
10
Визер
8
Зеле
20
Вольфингер
9
Саглам
11
Саланович
8
Билбия
23
Газибегович
23
Газибегович
8
Билбия
10
Пьянич
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
10
Пьянич
0
Налич
6
Тахирович
6
Тахирович
0
Налич
8
Крунич
0
Хамулич
0
Хамулич
8
Крунич
10
Демирович
0
Кодро
0
Кодро
10
Демирович
10
Визер
14
Мейер
14
Мейер
10
Визер
17
Люхингер
15
Нетцер
15
Нетцер
17
Люхингер
9
Саглам
7
Луке-Нотаро
7
Луке-Нотаро
9
Саглам
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
18
Санин Прсич
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
18
Мануэль Микус
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
18
Санин Прсич
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
19
Колин Хаас
ПВ
18
Мануэль Микус
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
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