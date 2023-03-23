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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Исландия
Босния и Герцеговина - Исландия: обзор матча 23 марта 2023
Босния и Герцеговина
23.03.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 1 тур
3 : 0
Завершен
Исландия
14'
Р. Крунич
40'
Р. Крунич
63'
А. Дедич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Босния и Герцеговина - Исландия
82'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
А. Финнбогасон
82'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Ингви Траустасон
Замена
Г. Цимирот
️️️️
Б. Тахирович
82'
Замена
Н. Билбия
️️️️
Э. Демирович
82'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Хаджиахметович
72'
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
А. Дедич
71'
Замена
К. Кодро
️️️️
С. Превляк
67'
67'
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Сигурдссон
67'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
А. Дедич
64'
ГОЛ! 3:0!
А. Дедич
63'
45'
+4
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Б. Тахирович
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
Р. Крунич
40'
19'
Желтая карточка
В. Пальссон
17'
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Крунич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
19
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
10
Амер Гояк
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
20
Ясмин Месанович
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Исландия
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
4-3-3
12
Сехич
7
Дедич
23
Газибегович
16
Ахмедходжич
17
Саничанин
16
Хаджиахметович
6
Тахирович
8
Крунич
10
Демирович
9
Превляк
0
Миличевич
3-4-1-2
1
Рунарссон
23
Магнуссон
3
Гретарссон
19
Олафссон
7
Гудмундссон
7
Харальдссон
4
Пальссон
21
Траустасон
21
Сигурдссон
11
Финнбогасон
11
Торстейнссон
7
Дедич
3
Хаджикадунич
3
Хаджикадунич
7
Дедич
6
Тахирович
13
Цимирот
13
Цимирот
6
Тахирович
16
Хаджиахметович
18
Прсич
18
Прсич
16
Хаджиахметович
9
Превляк
0
Кодро
0
Кодро
9
Превляк
10
Демирович
8
Билбия
8
Билбия
10
Демирович
21
Траустасон
16
Тордарсон
16
Тордарсон
21
Траустасон
11
Торстейнссон
19
Эллертссон
19
Эллертссон
11
Торстейнссон
21
Сигурдссон
18
Андерсон
18
Андерсон
21
Сигурдссон
11
Финнбогасон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
11
Финнбогасон
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Исландия
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
10
Амер Гояк
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
20
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
10
Амер Гояк
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
20
Ясмин Месанович
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Арнар Видарссон
Статистика матча Босния и Герцеговина - Исландия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
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