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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Исландия - Босния и Герцеговина
Исландия - Босния и Герцеговина: обзор матча 11 сентября 2023
Исландия
11.09.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 6 тур
1 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
90+2'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Исландия - Босния и Герцеговина
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
90'
+2
87'
Замена
Э. Чивич
️️️️
А. Дедич
82'
Замена
Л. Менало
️️️️
Ю. Газибегович
81'
Желтая карточка
Х. Миличевич
81'
Замена
Н. Билбия
️️️️
Б. Тахирович
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
М. Андерсон
76'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
В. Тор Виллумсон
76'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
70'
67'
Замена
К. Кодро
️️️️
Э. Демирович
67'
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Хаджиахметович
30'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
4
Виктор Пальссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Амар Дедич
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
8
Раде Крунич
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
18
Санин Прсич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
0
Саид Хамулич
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Рунарссон
15
Сампстед
16
Херманнссон
7
Виллумсон
14
Финнссон
21
Траустасон
18
Андерсон
7
Харальдссон
7
Гудмундссон
4
Пальссон
9
Оскарссон
4-3-3
12
Сехич
23
Газибегович
5
Колашинац
3
Хаджикадунич
7
Дедич
8
Крунич
6
Тахирович
16
Хаджиахметович
10
Демирович
11
Джеко
0
Миличевич
7
Виллумсон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
7
Виллумсон
18
Андерсон
11
Торстейнссон
11
Торстейнссон
18
Андерсон
7
Дедич
2
Чивич
2
Чивич
7
Дедич
16
Хаджиахметович
10
Пьянич
10
Пьянич
16
Хаджиахметович
23
Газибегович
23
Менало
23
Менало
23
Газибегович
10
Демирович
0
Кодро
0
Кодро
10
Демирович
6
Тахирович
8
Билбия
8
Билбия
6
Тахирович
Остались в запасе
Исландия
Босния и Герцеговина
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
0
Ади Налич
ЦЗ
18
Санин Прсич
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
0
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
0
Ади Налич
ЦЗ
18
Санин Прсич
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
0
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Статистика матча Исландия - Босния и Герцеговина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
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