Джовании Бонини - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Джовании
|Фамилия
|Бонини
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Джовании
|Фамилия
|Бонини
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|Был в запасе
|Чехия
|5:0
|Сан-Марино
|05.10.2017
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:8
|Норвегия
|01.09.2017
|1' -90'
|Сан-Марино
|0:3
|Северная Ирландия
|78'
|10.06.2017
|1' -90'
|Германия
|7:0
|Сан-Марино
|56'
|26.03.2017
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:6
|Чехия
|04.09.2016
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:1
|Азербайджан