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    Джовании Бонини - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Джовании
    Фамилия Бонини
    Команда Тре Пенне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 Был в запасе Чехия 5:0 Сан-Марино
    05.10.2017 Был в запасе Сан-Марино 0:8 Норвегия
    01.09.2017 1' -90' Сан-Марино 0:3 Северная Ирландия
    78'
    10.06.2017 1' -90' Германия 7:0 Сан-Марино
    56'
    26.03.2017 Был в запасе Сан-Марино 0:6 Чехия
    04.09.2016 Был в запасе Сан-Марино 0:1 Азербайджан
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