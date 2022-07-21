Лорис Бенито - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Лорис
|Фамилия
|Бенито
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|75
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Лорис
|Фамилия
|Бенито
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 70'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|62'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|76' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)