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Янг Бойз
Лорис Бенито
Статистика
€ 250 тыс
Лорис Бенито - статистика
Янг Бойз
7 января 1992 (34), Арау
#23 | Защитник
182 см | 75 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Янг Бойз
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Штутгарт
3 : 2
29.01.2026
Янг Бойз
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Янг Бойз
0 : 1
22.01.2026
Лион
1' - 90'
90'
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
1 : 0
11.12.2025
Лилль
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Астон Вилла
2 : 1
27.11.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Янг Бойз
3 : 2
23.10.2025
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ
0 : 2
02.10.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
1 : 4
25.09.2025
Панатинаикос
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Янг Бойз
3 : 2
28.08.2025
Слован
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Слован
0 : 1
21.08.2025
Янг Бойз
1' - 90'
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