Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мирнес Пепич - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Мирнес
    Фамилия Пепич
    Команда Ганза
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Падерборн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.04.2015 Был в запасе Герта (Берлин) 2:0 Падерборн (Падерборн)
    01.03.2015 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Падерборн (Падерборн)
    21.02.2015 71' -90' Падерборн (Падерборн) 0:6 Бавария (Мюнхен)
    15.02.2015 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Падерборн (Падерборн)
    07.02.2015 88' -90' Кельн (Кельн) 0:0 Падерборн (Падерборн)
    • Читайте нас: 
    11