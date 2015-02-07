Мирнес Пепич - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Мирнес
|Фамилия
|Пепич
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Мирнес
|Фамилия
|Пепич
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2015
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:0
|Падерборн (Падерборн)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Падерборн (Падерборн)
|21.02.2015
|71' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|0:6
|Бавария (Мюнхен)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Падерборн (Падерборн)
|07.02.2015
|88' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Падерборн (Падерборн)