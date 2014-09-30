Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уэлле Н'Диай - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Уэлле
    Фамилия Н'Диай
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 1990 (32 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2014 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.11.2014 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 3:1 Марибор (Марибор)
    05.11.2014 90' -90' Марибор (Марибор) 1:1 Челси (Лондон)
    21.10.2014 Был в запасе Челси (Лондон) 6:0 Марибор (Марибор)
    30.09.2014 80' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:1 Марибор (Марибор)
    • Читайте нас: 
    11