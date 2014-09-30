Уэлле Н'Диай - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Уэлле
|Фамилия
|Н'Диай
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Имя
|Уэлле
|Фамилия
|Н'Диай
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2014
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.11.2014
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|05.11.2014
|90' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Челси (Лондон)
|21.10.2014
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|6:0
|Марибор (Марибор)
|30.09.2014
|80' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Марибор (Марибор)