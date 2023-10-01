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Адриан Требель
Статистика
Адриан Требель - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1991 (35), Линарес
#16 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
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Бельгия. Про-Лига 2017/2018
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Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Бельгия. Плей-офф 2015/2016
Бельгия. Про-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлеруа
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
3 : 1
01.10.2023
Шарлеруа
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 0
23.09.2023
Кортрейк
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
4 : 2
16.09.2023
Шарлеруа
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Шарлеруа
1 : 1
03.09.2023
Сент-Труйден
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
2 : 1
27.08.2023
Шарлеруа
63' - 90'
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