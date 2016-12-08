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Билал Басачикоглу
Статистика
Билал Басачикоглу - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1995 (31)
#7 | Нападающий
179 см
Нидерланды | Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Фейеноорд
0 : 1
08.12.2016
Фенербахче
45' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
24.11.2016
Фейеноорд
78' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Заря
1 : 1
03.11.2016
Фейеноорд
70' - 90'
73'
Лига Европы, 3 тур
Фейеноорд
1 : 0
20.10.2016
Заря
1' - 90'
55'
Лига Европы, 2 тур
Фенербахче
1 : 0
29.09.2016
Фейеноорд
57' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Фейеноорд
1 : 0
15.09.2016
Манчестер Юнайтед
68' - 90'
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