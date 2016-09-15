Билал Басачикоглу - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Билал
|Фамилия
|Басачикоглу
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Билал
|Фамилия
|Басачикоглу
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|45' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|24.11.2016
|78' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.11.2016
|70' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|73'
|20.10.2016
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Заря (Луганск)
|55'
|29.09.2016
|57' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|15.09.2016
|68' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)