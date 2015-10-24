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    Юнус Шаипов - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Юнус
    Отчество Ералиевич
    Фамилия Шаипов
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 5:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    09.04.2016 60' -79' Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    19.03.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    13.03.2016 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    05.03.2016 90' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    03.12.2015 80' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    27.11.2015 90' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.11.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    02.11.2015 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    24.10.2015 1' -68' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    17.10.2015 83' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    03.10.2015 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    26.09.2015 1' -66' Краснодар (мол) (Краснодар) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.09.2015 1' -69' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    33'
    28.08.2015 1' -64' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    26'
    20.08.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    15.08.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    06.08.2015 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    31.07.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    24.07.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Академия Кубань (Краснодар)
    17.07.2015 1' -80' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
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