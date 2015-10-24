Юнус Шаипов - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Юнус
|Отчество
|Ералиевич
|Фамилия
|Шаипов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Юнус
|Отчество
|Ералиевич
|Фамилия
|Шаипов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|09.04.2016
|60' -79'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.03.2016
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.12.2015
|80' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.11.2015
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|02.11.2015
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.10.2015
|1' -68'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.10.2015
|83' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.10.2015
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|26.09.2015
|1' -66'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.09.2015
|1' -69'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|33'
|28.08.2015
|1' -64'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|26'
|20.08.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.08.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|31.07.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.07.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.07.2015
|1' -80'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)