Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Мидтьюлланд
Йонас Лоссль
Статистика
€ 50 тыс
Йонас Лоссль - статистика
Мидтьюлланд
1 февраля 1989 (37)
#1 | Вратарь
195 см | 89 кг
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Германия. Кубок 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 29 тур
Орхус
0 : 0
26.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 28 тур
Сендерийск
1 : 2
23.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
20.04.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 26 тур
Брондбю
1 : 2
12.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 25 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
04.04.2026
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Виборг
1 : 1
22.03.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
15.03.2026
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
0 : 0
01.03.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 4
22.02.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Оденсе
1 : 4
15.02.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
08.02.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
3 : 3
07.12.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Мидтьюлланд
6 : 0
30.11.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 1
23.11.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Рандерс
0 : 2
09.11.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
03.11.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Копенгаген
1 : 1
05.10.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
29.09.2025
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
20.09.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 0
14.09.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
1 : 3
31.08.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
24.08.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
6 : 2
28.07.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
20.07.2025
Оденсе
1' - 90'
Главные новости
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+