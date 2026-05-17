Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Йонас Лоссль - статистика

Мидтьюлланд
1 февраля 1989 (37)
#1 | Вратарь
195 см | 89 кг
Дания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 29 тур
Орхус
0 : 0
26.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 28 тур
Сендерийск
1 : 2
23.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 27 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
20.04.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 26 тур
Брондбю
1 : 2
12.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 25 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
04.04.2026
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Виборг
1 : 1
22.03.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
15.03.2026
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
0 : 0
01.03.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 4
22.02.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Оденсе
1 : 4
15.02.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
08.02.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
3 : 3
07.12.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Мидтьюлланд
6 : 0
30.11.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 1
23.11.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Рандерс
0 : 2
09.11.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
03.11.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Копенгаген
1 : 1
05.10.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
29.09.2025
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
20.09.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 0
14.09.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
1 : 3
31.08.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
24.08.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
6 : 2
28.07.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
20.07.2025
Оденсе
1' - 90'
Главные новости
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+