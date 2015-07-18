|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|30.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.07.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|25.07.2015
|57' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.07.2015
|79' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)