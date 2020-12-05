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Руслан Гордиенко
Статистика
Руслан Гордиенко - статистика
Завершил карьеру
17 февраля 1995 (31)
#18 | Нападающий
176 см | 73 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
17
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1 : 0
05.12.2020
Динамо Бр
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1 : 2
29.11.2020
Иртыш
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0 : 1
21.11.2020
Иртыш
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0 : 1
15.11.2020
Нижний Новгород
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Иртыш
2 : 2
07.11.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1 : 2
28.10.2020
Велес
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0 : 0
17.10.2020
Краснодар-2
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
1' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0 : 2
09.10.2020
Торпедо
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1 : 0
27.09.2020
Факел
67' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
23.09.2020
Иртыш
80' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Иртыш
0 : 4
19.09.2020
Крылья Советов
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
13.09.2020
Иртыш
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Иртыш
0 : 2
09.09.2020
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 0
05.09.2020
Иртыш
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
30.08.2020
Иртыш
1' - 90'
65'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Иртыш
0 : 5
22.08.2020
Спартак-2
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1 : 2
12.08.2020
Чертаново
1' - 73'
70'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
2 : 0
08.08.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.08.2020
Енисей
1' - 72'
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