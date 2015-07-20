Андрей Афанасьев - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Афанасьев
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|75
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Афанасьев
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|27.09.2015
|85' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|20.07.2015
|90' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)