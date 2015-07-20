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    Андрей Афанасьев - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Ильич
    Фамилия Афанасьев
    Команда Москва
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 мая 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Москва 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 1:2 Москва (Москва)
    27.09.2015 85' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Москва (Москва)
    21.09.2015 Был в запасе Москва (Москва) 2:1 Сочи (Сочи)
    22.08.2015 Был в запасе Волга (Тверь) 1:0 Москва (Москва)
    18.08.2015 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:3 Москва (Москва)
    12.08.2015 Был в запасе Москва (Москва) 0:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    20.07.2015 90' -90' Москва (Москва) 2:0 Псков-747 (Псков)
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