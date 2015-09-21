Тимур Сибгатулин - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Рифатович
|Фамилия
|Сибгатулин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Рифатович
|Фамилия
|Сибгатулин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.11.2015
|1' -19'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|1' -31'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|15'
|21.10.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|17.10.2015
|83' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|1' -20'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|83' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|15.09.2015
|90' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)