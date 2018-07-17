Антон Кушнирук - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Кушнирук
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|77
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Антон
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Кушнирук
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|5
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Химки (Химки)
|18.08.2018
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.08.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|50'
|08.08.2018
|87' -90'
|Мордовия (Саранск)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|29.07.2018
|1' -60'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|56' 60'
|22.07.2018
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|17.07.2018
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)