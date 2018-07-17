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    Антон Кушнирук - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Кушнирук
    Команда Сибирь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 77
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
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