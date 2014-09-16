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    Йоширо Какитани - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Йоширо
    Фамилия Какитани
    Команда Сересо
    Состав Основной
    Родной город Осака
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1990 (33 года)
    Рост 173
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2015 62' -92' Порту (Порту) 4:0 Базель (Базель)
    26.11.2014 87' -90' Базель (Базель) 0:1 Реал (Мадрид)
    22.10.2014 Был в запасе Лудогорец (Разград) 1:0 Базель (Базель)
    01.10.2014 Был в запасе Базель (Базель) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    16.09.2014 63' -90' Реал (Мадрид) 5:1 Базель (Базель)
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