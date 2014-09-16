Йоширо Какитани - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Йоширо
|Фамилия
|Какитани
|Команда
|Сересо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осака
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|62
|Имя
|Йоширо
|Фамилия
|Какитани
|Команда
|Сересо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осака
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2015
|62' -92'
|Порту (Порту)
|4:0
|Базель (Базель)
|26.11.2014
|87' -90'
|Базель (Базель)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|22.10.2014
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Базель (Базель)
|01.10.2014
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|16.09.2014
|63' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Базель (Базель)