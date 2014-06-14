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    Карлос Вальдес - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Вальдес
    Команда Насьональ
    Состав Основной
    Родной город Кали
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колумбия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2014 Был в запасе Бразилия 2:1 Колумбия
    28.06.2014 Был в запасе Колумбия 2:0 Уругвай
    24.06.2014 1' -90' Япония 1:4 Колумбия
    19.06.2014 Был в запасе Колумбия 2:1 Кот-д'Ивуар
    14.06.2014 Был в запасе Колумбия 3:0 Греция
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