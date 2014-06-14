Карлос Вальдес - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Вальдес
|Команда
|Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Вальдес
|Команда
|Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колумбия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2014
|Был в запасе
|Бразилия
|2:1
|Колумбия
|28.06.2014
|Был в запасе
|Колумбия
|2:0
|Уругвай
|24.06.2014
|1' -90'
|Япония
|1:4
|Колумбия
|19.06.2014
|Был в запасе
|Колумбия
|2:1
|Кот-д'Ивуар
|14.06.2014
|Был в запасе
|Колумбия
|3:0
|Греция