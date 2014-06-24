Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Япония - Колумбия
Япония - Колумбия: обзор матча 24 июня 2014
Япония
24.06.2014, вторник, 23:59
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
1 : 4
Завершен
Колумбия
45+1'
С. Оказаки
18'
Х. Куадрадо (П)
55'
Д. Мартинес
80'
Д. Мартинес
88'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Колумбия
88'
ГОЛ! 1:4!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Рамос
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
С. Кагава
84'
82'
Замена
Ф. Мондрагон
️️️️
Д. Оспина
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мартинес
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
Й. Какитани
️️️️
С. Оказаки
67'
61'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
Х. Ямагучи
️️️️
Т. Аояма
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мартинес
Пас отдал
Х. Родригес
46'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Кинтеро
46'
Замена
К. Карбонеро
️️️️
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:1!
С. Оказаки
Пас отдал
К. Хонда
45'
+1
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Я. Конно
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
(К)
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Тосихиро Аояма
ОП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
0
Йошито Окубо
ПП
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Колумбия
1
Давид Оспина
(К)
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Хуан Кинтеро
ЛВ
16
Эдер Баланта
ОП
15
Александр Мехья
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Адриан Рамос
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
12
Сусаку Нисикава
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
6
Масато Морисиге
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Ясухито Эндо
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
8
Хироши Кийотаке
АП
20
Манабу Саито
ЦФ
11
Йоширо Какитани
ЦФ
15
Юя Осако
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
3
Марио Йепес
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Абель Агилар
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Кавашима
17
Хасебе
15
Конно
22
Йошида
5
Нагатомо
14
Аояма
2
Учида
4
Хонда
0
Окубо
10
Кагава
18
Оказаки
3-1-3-1-2
1
Оспина
4
Ариас
13
Вальдес
7
Армеро
16
Баланта
11
Куадрадо
13
Гуарин
15
Мехья
20
Кинтеро
21
Мартинес
19
Рамос
18
Оказаки
11
Какитани
11
Какитани
18
Оказаки
14
Аояма
16
Ямагучи
16
Ямагучи
14
Аояма
10
Кагава
8
Кийотаке
8
Кийотаке
10
Кагава
1
Оспина
22
Мондрагон
22
Мондрагон
1
Оспина
11
Куадрадо
5
Карбонеро
5
Карбонеро
11
Куадрадо
20
Кинтеро
10
Родригес
10
Родригес
20
Кинтеро
Остались в запасе
Япония
Колумбия
19
Масахико Иноха
ЦЗ
20
Манабу Саито
ЦФ
12
Суичи Гонда
ВР
12
Сусаку Нисикава
ВР
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
6
Масато Морисиге
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Ясухито Эндо
ЦП
15
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
12
Камило Варгас
ВР
3
Марио Йепес
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Абель Агилар
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
19
Масахико Иноха
ЦЗ
20
Манабу Саито
ЦФ
12
Суичи Гонда
ВР
12
Сусаку Нисикава
ВР
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
6
Масато Морисиге
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Ясухито Эндо
ЦП
15
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
3
Марио Йепес
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Абель Агилар
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
14
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Япония - Колумбия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Пантаналь
Где смотреть матч:
"Россия 1" 23:45 (прямая)
Новости команд
Все
Япония
Колумбия
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 12:08
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Бразилии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
Вчера, 12:08
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Бразилии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Япония – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Колумбии
18 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+