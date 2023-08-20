Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2026 Эквадор. Лига Про 2026 Эквадор. Лига Про 2025 Кубок Либертадорес 2024 Эквадор. Серия А 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Клубный чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014