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Мойсес Дельгадо
Статистика
Мойсес Дельгадо - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1994 (32)
#16 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг де Феррол
15
0
0
3
0
Уэска
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Уэска
3 : 2
01.06.2025
Эльденсе
56' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Кадис
4 : 0
25.05.2025
Уэска
46' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Уэска
2 : 1
17.05.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
3 : 2
11.05.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Уэска
1 : 2
03.05.2025
Овьедо
76' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Сарагоса
1 : 1
27.04.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Уэска
1 : 3
19.04.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Уэска
1 : 0
14.04.2025
Малага
1' - 63'
Испания. Сегунда, 34 тур
Бургос
2 : 1
06.04.2025
Уэска
72' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Уэска
3 : 2
30.03.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Эйбар
2 : 1
23.03.2025
Уэска
76' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Уэска
1 : 2
16.03.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Тенерифе
2 : 0
09.03.2025
Уэска
68' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 1
16.02.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Сарагоса
1 : 0
21.12.2024
Расинг де Феррол
1' - 30'
Испания. Сегунда, 13 тур
Кастельон
0 : 0
27.11.2024
Расинг де Феррол
1' - 46'
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
22.11.2024
Леванте
1' - 83'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
2 : 0
16.11.2024
Расинг де Феррол
46' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Расинг де Феррол
1 : 2
10.11.2024
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
28.10.2024
Тенерифе
1' - 90'
75'
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 1
24.10.2024
Расинг де Феррол
1' - 46'
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
20.10.2024
Уэска
1' - 78'
Испания. Сегунда, 9 тур
Картахена
0 : 1
12.10.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
05.10.2024
Эльче
1' - 69'
31'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
16' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
80' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
24.08.2024
Гранада
68' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Расинг де Феррол
2 : 2
17.08.2024
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Был в запасе
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