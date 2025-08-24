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Брэд Смит
Статистика
Брэд Смит - статистика
Завершил карьеру
9 апреля 1994 (32)
#14 | Защитник
176 см
Австралия | Англия
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
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Англия. Премьер-лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 41 тур
Цинциннати
0 : 1
24.08.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 46'
США. МЛС, 40 тур
Портленд
2 : 3
17.08.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Цинциннати
0 : 1
11.08.2025
Шарлотт
73' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
0 : 0
27.07.2025
Цинциннати
88' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
20.07.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
3 : 0
17.07.2025
Интер Майами
85' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Цинциннати
2 : 4
13.07.2025
Коламбус
87' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
2 : 1
06.07.2025
Чикаго Файр
73' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Орландо Сити
1 : 2
29.06.2025
Цинциннати
80' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
1 : 3
26.06.2025
Цинциннати
86' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
15.06.2025
Цинциннати
84' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
1 : 2
01.06.2025
Ди Си Юнайтед
68' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
3 : 3
29.05.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Торонто
0 : 1
15.05.2025
Цинциннати
1' - 59'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
2 : 1
11.05.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
04.05.2025
Цинциннати
89' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Цинциннати
2 : 1
26.04.2025
Канзаc Сити
86' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Чикаго Файр
2 : 3
20.04.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
13.04.2025
Цинциннати
83' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
1 : 0
06.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 58'
США. МЛС, 9 тур
Нэшвилл
1 : 2
30.03.2025
Цинциннати
70' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
2 : 2
22.03.2025
Атланта Юнайтед
61' - 90'
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