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Пабло Ибаньес
Статистика
Пабло Ибаньес - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1981 (45)
#19 | Защитник
192 см | 85 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
16.12.2011
Марибор
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Брага
1 : 0
30.11.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
04.11.2011
Брюгге
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Брюгге
1 : 2
20.10.2011
Бирмингем Сити
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Марибор
1 : 2
29.09.2011
Бирмингем Сити
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
15.09.2011
Брага
1' - 90'
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