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Фреди Монтеро
Статистика
Фреди Монтеро - статистика
Завершил карьеру
26 июля 1987 (39)
#12 | Нападающий
176 см | 74 кг
Колумбия
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
Лига Европы 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
США. МЛС 2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Португалия. Примейра 2014/2015
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
3 : 0
13.12.2018
Ворскла
1' - 90'
17'
Лига Европы, 4 тур
Арсенал
0 : 0
08.11.2018
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Спортинг
0 : 1
25.10.2018
Арсенал
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Ворскла
1 : 2
04.10.2018
Спортинг
58' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Спортинг
2 : 0
20.09.2018
Карабах
1' - 90'
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