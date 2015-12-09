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Гонсалу
Статистика
Гонсалу - статистика
Завершил карьеру
15 ноября 1986 (39), Ламего
#13 | Полузащитник
185 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
7
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо Загреб
0 : 2
09.12.2015
Бавария
1' - 90'
31'
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал
3 : 0
24.11.2015
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос
2 : 1
04.11.2015
Динамо Загреб
1' - 90'
53'
Лига чемпионов, 3 тур
Динамо Загреб
0 : 1
20.10.2015
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Бавария
5 : 0
29.09.2015
Динамо Загреб
46' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
4 : 1
25.08.2015
Скендербеу
1' - 48'
17'
48'
Лига чемпионов, 4 раунд
Скендербеу
1 : 2
19.08.2015
Динамо Загреб
1' - 90'
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