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Дания. Суперлига
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Силькеборг
Йеппе Андерсен
Статистика
€ 50 тыс
Йеппе Андерсен - статистика
Силькеборг
6 декабря 1992 (33)
#8 | Полузащитник
178 см
Дания
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Норвегия. Элитсериен 2023
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Силькеборг
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
88' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Силькеборг
3 : 1
12.04.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Рандерс
0 : 3
22.03.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Фредерисия
2 : 1
01.03.2026
Силькеборг
87' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 4
22.02.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
5 : 0
07.12.2025
Силькеборг
68' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Силькеборг
0 : 0
30.11.2025
Рандерс
74' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
0 : 2
21.11.2025
Орхус
70' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Оденсе
1 : 1
07.11.2025
Силькеборг
69' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
0 : 2
02.11.2025
Брондбю
46' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
3 : 1
17.10.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
90' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
2 : 1
14.09.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
0 : 2
31.08.2025
Сендерийск
1' - 65'
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
24.08.2025
Силькеборг
86' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 3
17.08.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 2
10.08.2025
Нордшелланд
67' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Рандерс
1 : 0
03.08.2025
Силькеборг
1' - 59'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Брондбю
3 : 0
20.07.2025
Силькеборг
46' - 90'
90'
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