Цветан Генков - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Цветан
|Фамилия
|Генков
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Воспитаник
|"Локомотив" (Мездра)
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|83
|Имя
|Цветан
|Фамилия
|Генков
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Воспитаник
|"Локомотив" (Мездра)
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Висла (Краков)
|17.02.2012
|1' -90'
|Висла (Краков)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|88' 32'
|15.12.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|46'
|01.12.2011
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|04.11.2011
|61' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)