Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ариц Борда - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Ариц
    Фамилия Борда
    Команда Муангтонг Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1985 (38 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 АПОЭЛ (Никосия)
    29.11.2013 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
    07.11.2013 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Бордо (Бордо)
    24.10.2013 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 АПОЭЛ (Никосия)
    03.10.2013 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    90'
    19.09.2013 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    • Читайте нас: 
    11