Ариц Борда - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Ариц
|Фамилия
|Борда
|Команда
|Муангтонг Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1985 (38 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Ариц
|Фамилия
|Борда
|Команда
|Муангтонг Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1985 (38 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|29.11.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|07.11.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|90'
|19.09.2013
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)