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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Айнтрахт
АПОЭЛ - Айнтрахт: обзор матча 03 октября 2013
АПОЭЛ
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
27'
Н. Александру (АГ)
59'
С. Лакич
66'
С. Юнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Айнтрахт
Желтая карточка
А. Борда
90'
+2
80'
Замена
М. Ланиг
️️️️
Т. Барнетта
Замена
С. Бенашур
️️️️
Э. Алонефтис
78'
Замена
Винисиус
️️️️
Т. Гомеш
78'
74'
Замена
Хоселу
️️️️
В. Кадлец
Желтая карточка
П. Сотириу
72'
68'
Замена
С. Челоцци
️️️️
С. Роде
Желтая карточка
Ж. Гильерме
66'
66'
ГОЛ! 0:3!
С. Юнг
Пас отдал
Й. Флум
Замена
П. Сотириу
️️️️
Н. Александру
65'
Желтая карточка
М. Оливейра
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
С. Лакич
Пас отдал
В. Кадлец
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Александру
Желтая карточка
Э. Гонсалвеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
55
Элдер Кабрал
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
27
Ариц Борда
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
16
Винисиус
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
3-2-3-1-1
78
Пардо
3
Гильерме
27
Борда
26
Оливейра
55
Кабрал
28
Мариу Сержиу
26
Мораиш
46
Алонефтис
11
Александру
8
Гомеш
10
Гонсалвеш
3-2-3-2
1
Трапп
23
Русс
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
2
Юнг
5
Очипка
23
Флум
10
Барнетта
17
Роде
29
Лакич
77
Кадлец
8
Гомеш
16
Винисиус
16
Винисиус
8
Гомеш
46
Алонефтис
18
Бенашур
18
Бенашур
46
Алонефтис
11
Александру
79
Сотириу
79
Сотириу
11
Александру
17
Роде
22
Челоцци
22
Челоцци
17
Роде
10
Барнетта
13
Ланиг
13
Ланиг
10
Барнетта
77
Кадлец
13
Хоселу
13
Хоселу
77
Кадлец
Остались в запасе
АПОЭЛ
Айнтрахт
88
Тасос Киссас
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
88
Тасос Киссас
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча АПОЭЛ - Айнтрахт
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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