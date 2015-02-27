Никита Крюков - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Крюков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|198
|Вес
|84
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Крюков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|198
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|1
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|10.04.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.04.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Шахтер (Донецк)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|27.02.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)