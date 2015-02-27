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    Никита Крюков - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Никита
    Фамилия Крюков
    Команда Мариуполь
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 апреля 1991 (31 год)
    Рост 198
    Вес 84
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 1 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 4:1 Олимпик (Донецк)
    26.04.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    10.04.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    05.04.2015 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:6 Шахтер (Донецк)
    15.03.2015 Был в запасе Динамо (Киев) 5:0 Мариуполь (Мариуполь)
    27.02.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
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