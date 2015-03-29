Бачан Цхададзе - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Бачан
|Фамилия
|Цхададзе
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Бачан
|Фамилия
|Цхададзе
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грузия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|Был в запасе
|Германия
|2:1
|Грузия
|08.10.2015
|73' -90'
|Грузия
|4:0
|Гибралтар
|07.09.2015
|Был в запасе
|Ирландия
|1:0
|Грузия
|04.09.2015
|Был в запасе
|Грузия
|1:0
|Шотландия
|13.06.2015
|76' -90'
|Польша
|4:0
|Грузия
|29.03.2015
|Был в запасе
|Грузия
|0:2
|Германия