Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.02.23 / 01.01.24
Без клуба
Свободный агент
01.01.22 / 01.02.23
Свободный агент
01.01.20 / 01.01.22
Свободный агент
01.07.19 / 01.01.20
Без клуба
Свободный агент
01.01.19 / 01.07.19
Свободный агент
31.01.18 / 01.01.19
Свободный агент
19.01.15 / 31.01.18
Свободный агент
12.06.14 / 19.01.15
Свободный агент
31.01.12 / 12.06.14
Свободный агент
01.07.11 / 31.01.12
Свободный агент
01.01.11 / 01.07.11
Свободный агент
01.01.10 / 01.01.11
Свободный агент
01.01.06 / 01.03.08
Свободный агент