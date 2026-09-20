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Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Марко Спортиелло
Статистика
€ 800 тыс
Марко Спортиелло - статистика
Аталанта
10 мая 1992 (34), Десио
#57 | Вратарь
192 см | 86 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
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Аталанта
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
1 : 1
22.04.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 2
04.03.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Аталанта
3 : 0
05.02.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
4 : 0
03.12.2025
Дженоа
1' - 90'
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