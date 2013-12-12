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Гонсало Буено
Статистика
Гонсало Буено - статистика
Завершил карьеру
16 января 1993 (33), Монтевидео
#11 | Нападающий
174 см | 74 кг
Португалия | Уругвай
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (ЛФЛ)
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Валенсия
1 : 1
12.12.2013
Кубань (ЛФЛ)
28' - 90'
84'
Лига Европы, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
28.11.2013
Санкт-Галлен
78' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
07.11.2013
Суонси
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
03.10.2013
Валенсия
1' - 68'
Лига Европы, 1 тур
Санкт-Галлен
2 : 0
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Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
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