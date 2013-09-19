Гонсало Буено - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Буено
|Команда
|Униан Мадейра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1993 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|74
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Буено
|Команда
|Униан Мадейра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1993 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань (ЛФЛ)
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|28' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|84'
|28.11.2013
|78' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|07.11.2013
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|03.10.2013
|1' -68'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:2
|Валенсия (Валенсия)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)