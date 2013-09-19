Даниэле Руссо - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Руссо
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Руссо
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Галлен
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|28.11.2013
|46' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|03.10.2013
|73' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)