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    Томми Хейланд - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Томми
    Фамилия Хейланд
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 апреля 1989 (33 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 3 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2015 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    05.11.2015 1' -45' Селтик (Глазго) 1:2 Мольде (Мольде)
    22.10.2015 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:1 Селтик (Глазго)
    01.10.2015 1' -80' Мольде (Мольде) 1:1 Аякс (Амстердам)
    27'
    17.09.2015 1' -66' Фенербахче (Стамбул) 1:3 Мольде (Мольде)
    36' 53'
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