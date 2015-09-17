Томми Хейланд - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Хейланд
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 100
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|Имя
|Томми
|Фамилия
|Хейланд
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|3
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2015
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|05.11.2015
|1' -45'
|Селтик (Глазго)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|01.10.2015
|1' -80'
|Мольде (Мольде)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|27'
|17.09.2015
|1' -66'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|36' 53'