Сантьяго Ариас - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Ариас
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1992 (31 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Ариас
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 87'
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -87'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)