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    Милош Нинкович - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Милош
    Фамилия Нинкович
    Команда Эвиан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.10.2012 Был в запасе Порту (Порту) 3:2 Динамо (Киев)
    18.09.2012 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:1 Динамо (Киев)
    29.08.2012 1' -46' Динамо (Киев) 1:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    21.08.2012 1' -78' Боруссия (Менхенгладбах) 1:3 Динамо (Киев)
    07.08.2012 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 0:1 Динамо (Киев)
    77'
    31.07.2012 1' -90' Динамо (Киев) 2:1 Фейеноорд (Роттердам)
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