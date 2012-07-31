Милош Нинкович - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Нинкович
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Нинкович
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2012
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|3:2
|Динамо (Киев)
|18.09.2012
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Динамо (Киев)
|29.08.2012
|1' -46'
|Динамо (Киев)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.08.2012
|1' -78'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Динамо (Киев)
|07.08.2012
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:1
|Динамо (Киев)
|77'
|31.07.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:1
|Фейеноорд (Роттердам)