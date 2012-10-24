Статистика по турнирам

Marbella Cup 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Франция. Кубок 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи 2010 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Украины 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Украины 2008 Чемпионат Украины 2008/2009 Кубок Украины 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Украины 2007/2008 Товарищеские матчи 2007 Чемпионат Украины 2007/2008